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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 02:27
Re: ТАСКОМБАНК
А у когось оновилися рахунки комунальні в додатку ТАСі? У мене вже другу ніч нічого. Абсолютно. Немов вимер функціонал.
Додано: Вів 14 вер, 2021 08:42
Slx тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять
Додано: Вів 14 вер, 2021 14:21
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. В приложении Таса нет возможности узнать полный номер своей карты? Что то нажимаю на звёздочки, а цифры не появляются как в приложениях др.банков.
Додано: Вів 14 вер, 2021 15:10
Вот когда вы нажимаете и появляются звездочки дождитесь надписи номер карты скопирован. После чего вставьте его в каком то другом приложении - где можно вводить текст и получите желаемый номер
Додано: Вів 14 вер, 2021 15:19
Додано: Вів 14 вер, 2021 15:32
Додано: Вів 14 вер, 2021 15:35
В смысле не поможет? Не скопипастится номер карты? Я аж не поверил - скопипастил и... Все получилось. То вы шото не то делали если не получилось
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