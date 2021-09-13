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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 02:27
А у когось оновилися рахунки комунальні в додатку ТАСі? У мене вже другу ніч нічого. Абсолютно. Немов вимер функціонал.
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Slx
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Додано: Вів 14 вер, 2021 08:42
Slx
тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять
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omb
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Додано: Вів 14 вер, 2021 14:21
Добрый день. В приложении Таса нет возможности узнать полный номер своей карты? Что то нажимаю на звёздочки, а цифры не появляются как в приложениях др.банков.
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_PORT_UA
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:10
_PORT_UA написав:
Добрый день. В приложении Таса нет возможности узнать полный номер своей карты? Что то нажимаю на звёздочки, а цифры не появляются как в приложениях др.банков.
Вот когда вы нажимаете и появляются звездочки дождитесь надписи номер карты скопирован. После чего вставьте его в каком то другом приложении - где можно вводить текст и получите желаемый номер
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Flamingo
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:19
omb написав:Slx
тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять
Неа. Не поможет, потому и спросил.
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Slx
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:35
Slx написав: omb написав:Slx
тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять
Неа. Не поможет, потому и спросил.
В смысле не поможет? Не скопипастится номер карты? Я аж не поверил - скопипастил и... Все получилось. То вы шото не то делали если не получилось
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Flamingo
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:50
Flamingo написав: Slx написав: omb написав:Slx
тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять
Неа. Не поможет, потому и спросил.
В смысле не поможет? Не скопипастится номер карты? Я аж не поверил - скопипастил и... Все получилось. То вы шото не то делали если не получилось
та вони там начебто про рахунки на ком. послуги говорили
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R3WIND
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Додано: Вів 14 вер, 2021 15:51
В смысле при удалении подписок и создания новых не появятся счета за коммуналку по ним (адрес). У меня только Нафтогаз есть и все.
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Slx
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Додано: Вів 14 вер, 2021 16:39
Slx у меня нафтогаз подтянулся сегодня
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omb
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