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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3739374037413742>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 02:27

Re: ТАСКОМБАНК

А у когось оновилися рахунки комунальні в додатку ТАСі? У мене вже другу ніч нічого. Абсолютно. Немов вимер функціонал.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 08:42

Slx тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять :)
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:21

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день. В приложении Таса нет возможности узнать полный номер своей карты? Что то нажимаю на звёздочки, а цифры не появляются как в приложениях др.банков.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:10

  _PORT_UA написав:Добрый день. В приложении Таса нет возможности узнать полный номер своей карты? Что то нажимаю на звёздочки, а цифры не появляются как в приложениях др.банков.

Вот когда вы нажимаете и появляются звездочки дождитесь надписи номер карты скопирован. После чего вставьте его в каком то другом приложении - где можно вводить текст и получите желаемый номер
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:19

  omb написав:Slx тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять :)

Неа. Не поможет, потому и спросил.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:32

  Slx написав:
  omb написав:Slx тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять :)

Неа. Не поможет, потому и спросил.


От вчера только один счет из множества появился в приложении.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:35

  Slx написав:
  omb написав:Slx тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять :)

Неа. Не поможет, потому и спросил.

В смысле не поможет? Не скопипастится номер карты? Я аж не поверил - скопипастил и... Все получилось. То вы шото не то делали если не получилось
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:50

  Flamingo написав:
  Slx написав:
  omb написав:Slx тоже нету, думаю удалить подписку и добавить заново решит проблему, но так как плачу в пумбе, то лень проверять :)

Неа. Не поможет, потому и спросил.

В смысле не поможет? Не скопипастится номер карты? Я аж не поверил - скопипастил и... Все получилось. То вы шото не то делали если не получилось


:? та вони там начебто про рахунки на ком. послуги говорили
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:51

Re: ТАСКОМБАНК

В смысле при удалении подписок и создания новых не появятся счета за коммуналку по ним (адрес). У меня только Нафтогаз есть и все.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:39

Slx у меня нафтогаз подтянулся сегодня
omb
 
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