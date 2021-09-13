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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3739374037413742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:59

  R3WIND написав:
  Flamingo написав:В смысле не поможет? Не скопипастится номер карты? Я аж не поверил - скопипастил и... Все получилось. То вы шото не то делали если не получилось


:? та вони там начебто про рахунки на ком. послуги говорили

Прошу прощения - был не прав - отвечал как раз на сообщение PORT_UA и без очков на пляже в телепоне не разобрался что это не о том же писалось. :(
Flamingo
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  #<1 ... 3739374037413742
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