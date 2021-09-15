Прошу прощения - был не прав - отвечал как раз на сообщение PORT_UA и без очков на пляже в телепоне не разобрался что это не о том же писалось.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 16:59
Прошу прощения - был не прав - отвечал как раз на сообщение PORT_UA и без очков на пляже в телепоне не разобрался что это не о том же писалось.
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:44
Re: ТАСКОМБАНК
Як через застосунок дізнатися реквізити картки для СЕП?
І ще питання про валютообмін. У мене є валютна велика 5 і віртуальна платівка. Чи правильно я розумію, що для купівлі валюти і безкоштовного зняття в касі банку її потрібно купувати на платівку, а для витрат з кешбеком на велику 5, але якщо 3 місяці не буде витрат з великої 5, то буде списуватися комісія за обслуговування?
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:08
Re: ТАСКОМБАНК
Пансер, замовити через застосунок виписку — знайдете в ній IBAN і інші дані.
Додано: Сер 15 вер, 2021 12:14
Пансер
Доброго дня.
Повідомляємо, що номер карткового рахунку (IBAN) є можливість переглянути в TAS2U, сформувавши виписку по карті.
Для того, щоб сформувати виписку Вам необхідно у TAS2U в розділі «Карти» під необхідної картою натиснути на значок «pdf» / вибрати необхідний період для формування виписки / натиснути «Завантажити».
Виписку можна зберегти на Ваш пристрій, або вислати на свою електронну адрес.
Звертаємо Вашу увагу, що присутня комісія за обслуговування неактивного рахунку.
Якщо по карті протягом 180-ти днів (6 місяців)не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку.
Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку складає 50,00 грн.
У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.
Звертаємо Вашу увагу, що плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.
Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:12
Додано: Чет 16 вер, 2021 10:34
А кто-то пробывал подружить Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC с картами Таса, в частности Б5?
Браслет хитрый, работает не через GooglePay и только для карт МС.
В анонсе (год назад) Тас не упоминается, но вдруг уже заработал))
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:16
Re: ТАСКОМБАНК
В мобильной версии под картой список операций на белом фоне, в верхнем левом углу этого белого фона этот значок для Б5 и Пудры, Викенд так не умеет
Додано: Чет 16 вер, 2021 11:34
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