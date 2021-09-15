RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3739374037413742

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:59

  R3WIND написав:
  Flamingo написав:В смысле не поможет? Не скопипастится номер карты? Я аж не поверил - скопипастил и... Все получилось. То вы шото не то делали если не получилось


:? та вони там начебто про рахунки на ком. послуги говорили

Прошу прощения - был не прав - отвечал как раз на сообщение PORT_UA и без очков на пляже в телепоне не разобрался что это не о том же писалось. :(
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6928
З нами з: 20.03.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:44

Re: ТАСКОМБАНК

Як через застосунок дізнатися реквізити картки для СЕП?
І ще питання про валютообмін. У мене є валютна велика 5 і віртуальна платівка. Чи правильно я розумію, що для купівлі валюти і безкоштовного зняття в касі банку її потрібно купувати на платівку, а для витрат з кешбеком на велику 5, але якщо 3 місяці не буде витрат з великої 5, то буде списуватися комісія за обслуговування?
Пансер
 
Повідомлень: 131
З нами з: 22.09.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:08

Re: ТАСКОМБАНК

Пансер, замовити через застосунок виписку — знайдете в ній IBAN і інші дані.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 08.03.18
Подякував: 437 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 12:14

Пансер

Доброго дня.

Повідомляємо, що номер карткового рахунку (IBAN) є можливість переглянути в TAS2U, сформувавши виписку по карті.
Для того, щоб сформувати виписку Вам необхідно у TAS2U в розділі «Карти» під необхідної картою натиснути на значок «pdf» / вибрати необхідний період для формування виписки / натиснути «Завантажити».
Виписку можна зберегти на Ваш пристрій, або вислати на свою електронну адрес.

Звертаємо Вашу увагу, що присутня комісія за обслуговування неактивного рахунку.
Якщо по карті протягом 180-ти днів (6 місяців)не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку.
Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку складає 50,00 грн.

У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.

Звертаємо Вашу увагу, що плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.

Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» — «Картки» — «Обираєте необхідний пакет послуг» — «Тарифи».
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2876
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:12

  TASCOMBANK написав:Для того, щоб сформувати виписку Вам необхідно у TAS2U в розділі «Карти» під необхідної картою натиснути на значок «pdf»

Доброго дня.

Як отримати виписку для Weekend Card?
Де той значок?
KVV
 
Повідомлень: 923
З нами з: 29.11.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 10:34

А кто-то пробывал подружить Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC с картами Таса, в частности Б5?
Браслет хитрый, работает не через GooglePay и только для карт МС.
В анонсе (год назад) Тас не упоминается, но вдруг уже заработал))
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... iaomi.html
tmp01
 
Повідомлень: 905
З нами з: 14.03.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:16

Re: ТАСКОМБАНК

KVV написав:
  TASCOMBANK написав:Для того, щоб сформувати виписку Вам необхідно у TAS2U в розділі «Карти» під необхідної картою натиснути на значок «pdf»

Доброго дня.

Як отримати виписку для Weekend Card?
Де той значок?
В мобильной версии под картой список операций на белом фоне, в верхнем левом углу этого белого фона этот значок для Б5 и Пудры, Викенд так не умеет
Chicheva
 
Повідомлень: 191
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 11:34

  KVV написав:
  TASCOMBANK написав:Для того, щоб сформувати виписку Вам необхідно у TAS2U в розділі «Карти» під необхідної картою натиснути на значок «pdf»

Доброго дня.

Як отримати виписку для Weekend Card?
Де той значок?

В мобільній ніяк, і не буде ніколи
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29986
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 7244 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 3739374037413742
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Google Feedfetcher, ingtrans, MASolomko, uaprofi, V2 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97765)
16.09.2021 12:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.