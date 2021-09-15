Інсайд. Це поки що діючий продукт. Нових карток давно вже не видають, і це питання часу, коли закриють існуючі
Я й сам користуюся, поки є можливість
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 13:29
Інсайд. Це поки що діючий продукт. Нових карток давно вже не видають, і це питання часу, коли закриють існуючі
Я й сам користуюся, поки є можливість
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:08
Re: ТАСКОМБАНК
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