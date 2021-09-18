Інсайд. Це поки що діючий продукт. Нових карток давно вже не видають, і це питання часу, коли закриють існуючі
Я й сам користуюся, поки є можливість
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 вер, 2021 13:29
Інсайд. Це поки що діючий продукт. Нових карток давно вже не видають, і це питання часу, коли закриють існуючі
Я й сам користуюся, поки є можливість
Додано: Чет 16 вер, 2021 14:08
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:06
Re: ТАСКОМБАНК
Будьте внимательны при получении валюты в кассе - кассир (практика банка?) выдает заведомо некондиционные купюры и отказывается принимать их назад.
Получил валюту в кассе и присел на стул напротив кассы проверить купюры - в пачке выявил 15 купюр под замену (грибок, печати, уж сильно затертые), одна из них стираная или фальшивая.
Возвращаю проблемные купюры в кассу, девушка выхватила из пачки ту самую "постиранную" и заявила, что "я такую не могла выдать, потому что не приняла бы ее ранее", остальные купюры заменила особо не проверяя! Попросил записи с камер, что я ничего не подменил - "камеры, где вы сидели, нет". Далее была перепалка, детали не привожу.
Да, я допустил ряд ошибок. Будьте внимательны и не спешите - проверяйте деньги не отходя от кассы. Банку/кассиру позор, раз таким способом избавляются от некондиции.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:58
Так, дуже гарний і зручний продукт. Був.
Зі слів директорки відділення на Майдані, WC не планують закривати примусово до певної дати, просто чекатимуть моменту, поки сплине термін дії останньої картки.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:12
Коллеги стоп я чего-то не понял вашей риторики, а что Вики больше уже разве не перевыпускают? А то у меня как раз в следующем месяце срок перевыпуска и я от столь шикарной карты отказываться бы пока не хотел
Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:49
Re: ТАСКОМБАНК
В прошлом месяце все перевыпускалось ещё и думаю ещё и будет перевыпускаться
Додано: Нед 19 вер, 2021 00:33
Не знаю, як з перевипуском. Але відкрити Віку вже точно не можна. Ще на початку серпня була у відділенні, відмовили, сказали, що вже все – більше не оформляють.
Додано: Нед 19 вер, 2021 08:32
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