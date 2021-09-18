Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:06

Будьте внимательны при получении валюты в кассе - кассир (практика банка?) выдает заведомо некондиционные купюры и отказывается принимать их назад.



Получил валюту в кассе и присел на стул напротив кассы проверить купюры - в пачке выявил 15 купюр под замену (грибок, печати, уж сильно затертые), одна из них стираная или фальшивая.

Возвращаю проблемные купюры в кассу, девушка выхватила из пачки ту самую "постиранную" и заявила, что "я такую не могла выдать, потому что не приняла бы ее ранее", остальные купюры заменила особо не проверяя! Попросил записи с камер, что я ничего не подменил - "камеры, где вы сидели, нет". Далее была перепалка, детали не привожу.



Да, я допустил ряд ошибок. Будьте внимательны и не спешите - проверяйте деньги не отходя от кассы. Банку/кассиру позор, раз таким способом избавляются от некондиции.