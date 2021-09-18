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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3740374137423743

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 13:29

  KVV написав:
  Faceless написав:В мобільній ніяк, і не буде ніколи

Звідки інфа?

Це ж діючий продукт банку ....я наприклад збираюся і надалі ним користуватися навіть за 365грн/рік.

Інсайд. Це поки що діючий продукт. Нових карток давно вже не видають, і це питання часу, коли закриють існуючі
Я й сам користуюся, поки є можливість
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 вер, 2021 14:08

Re: ТАСКОМБАНК

KVV написав:
  Chicheva написав:Викенд так не умеет

Дякую, кеп. :)
Це я і сам знаю.

Тому і запитую офпреда чому він пише про кніпочку "pdf" для будь-якої картки ТАСа.
Вероятно потому что наличие викенда у клиента сейчас скорее исключение, чем правило
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 15:06

Re: ТАСКОМБАНК

Будьте внимательны при получении валюты в кассе - кассир (практика банка?) выдает заведомо некондиционные купюры и отказывается принимать их назад.

Получил валюту в кассе и присел на стул напротив кассы проверить купюры - в пачке выявил 15 купюр под замену (грибок, печати, уж сильно затертые), одна из них стираная или фальшивая.
Возвращаю проблемные купюры в кассу, девушка выхватила из пачки ту самую "постиранную" и заявила, что "я такую не могла выдать, потому что не приняла бы ее ранее", остальные купюры заменила особо не проверяя! Попросил записи с камер, что я ничего не подменил - "камеры, где вы сидели, нет". Далее была перепалка, детали не привожу.

Да, я допустил ряд ошибок. Будьте внимательны и не спешите - проверяйте деньги не отходя от кассы. Банку/кассиру позор, раз таким способом избавляются от некондиции.
zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 17:58

  Faceless написав:
  KVV написав:
  Faceless написав:В мобільній ніяк, і не буде ніколи

Звідки інфа?

Це ж діючий продукт банку ....я наприклад збираюся і надалі ним користуватися навіть за 365грн/рік.

Інсайд. Це поки що діючий продукт. Нових карток давно вже не видають, і це питання часу, коли закриють існуючі
Я й сам користуюся, поки є можливість

Так, дуже гарний і зручний продукт. Був.
Зі слів директорки відділення на Майдані, WC не планують закривати примусово до певної дати, просто чекатимуть моменту, поки сплине термін дії останньої картки.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 18:12

Коллеги стоп я чего-то не понял вашей риторики, а что Вики больше уже разве не перевыпускают? А то у меня как раз в следующем месяце срок перевыпуска и я от столь шикарной карты отказываться бы пока не хотел
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 21:49

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo написав:Коллеги стоп я чего-то не понял вашей риторики, а что Вики больше уже разве не перевыпускают? А то у меня как раз в следующем месяце срок перевыпуска и я от столь шикарной карты отказываться бы пока не хотел
В прошлом месяце все перевыпускалось ещё и думаю ещё и будет перевыпускаться
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 00:33

  Chicheva написав:
Flamingo написав:Коллеги стоп я чего-то не понял вашей риторики, а что Вики больше уже разве не перевыпускают? А то у меня как раз в следующем месяце срок перевыпуска и я от столь шикарной карты отказываться бы пока не хотел
В прошлом месяце все перевыпускалось ещё и думаю ещё и будет перевыпускаться

Не знаю, як з перевипуском. Але відкрити Віку вже точно не можна. Ще на початку серпня була у відділенні, відмовили, сказали, що вже все – більше не оформляють.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 08:32

  taya77 написав:Не знаю, як з перевипуском. Але відкрити Віку вже точно не можна.

Новині вже кілька років. Навіть тарифи з сайту давно прибрали.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 11:56

Re: ТАСКОМБАНК

  taya77 написав:Не знаю, як з перевипуском. Але відкрити Віку вже точно не можна.
где то натыкался на вроде рабочий кейс открытия вики валютной .Однако проверить не получилось(на перефири оказалось не вкурсе ,что можно открыть *пудрукарт* не только для ледей ,а и мужику в виде допки),так что вполне может быть шутка товарища юмора.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 12:02

Re: ТАСКОМБАНК

Митяйка написав:
  taya77 написав:Не знаю, як з перевипуском. Але відкрити Віку вже точно не можна.
где то натыкался на вроде рабочий кейс открытия вики валютной .Однако проверить не получилось(на перефири оказалось не вкурсе ,что можно открыть *пудрукарт* не только для ледей ,а и мужику в виде допки),так что вполне может быть шутка товарища юмора.


В пятницу, при оформлении Б5, о желании получить Пудру, в отделении сказали, что пришла бумага о том, мол при желании клиента мужского пола, разрешено выдавать.
Предложила подъехать через пару недель и оформить.
wilomik
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