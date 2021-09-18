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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 15:46
Митяйка написав:
где то натыкался на вроде рабочий кейс открытия вики валютной
Що за звір валютна Віка, якщо вона завжди була мультвалютною?
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