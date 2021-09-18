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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3741374237433744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:46

  Митяйка написав:где то натыкался на вроде рабочий кейс открытия вики валютной

Що за звір валютна Віка, якщо вона завжди була мультвалютною?
klug
 
Повідомлень: 6099
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 806 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:47

  klug написав:
  Митяйка написав:где то натыкался на вроде рабочий кейс открытия вики валютной

Що за звір валютна Віка, якщо вона завжди була мультвалютною?

Може то В5 $/€?
KVV
 
Повідомлень: 930
З нами з: 29.11.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:35

Фунтовая вика.
Митяйка
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Повідомлень: 77
З нами з: 14.09.19
Подякував: 51 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:35

  Flamingo написав:Коллеги стоп я чего-то не понял вашей риторики, а что Вики больше уже разве не перевыпускают? А то у меня как раз в следующем месяце срок перевыпуска и я от столь шикарной карты отказываться бы пока не хотел

Так если "поки сплине термін дії останньої картки", а "В прошлом месяце все перевыпускалось", то у нас есть еще пару лет)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4781
З нами з: 30.01.13
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Подякували: 330 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:16

  Митяйка написав:Фунтовая вика.

У звичайної Віки у тому числі є фунтовий субрахунок, абсолютно непридатний до використання, якщо не жити біля єдиного в Україні відділення, що працює з фунтами. Одновалютна Віка у фунтах науці не відома.
klug
 
Повідомлень: 6099
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 806 раз.
 
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  #<1 ... 3741374237433744
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