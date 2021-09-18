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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 15:46
Митяйка написав:
где то натыкался на вроде рабочий кейс открытия вики валютной
Що за звір валютна Віка, якщо вона завжди була мультвалютною?
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Додано: Нед 19 вер, 2021 17:47
klug написав: Митяйка написав:
где то натыкался на вроде рабочий кейс открытия вики валютной
Що за звір валютна Віка, якщо вона завжди була мультвалютною?
Може то В5 $/€?
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Додано: Нед 19 вер, 2021 19:35
Фунтовая вика.
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Митяйка
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Додано: Нед 19 вер, 2021 19:35
Flamingo написав:
Коллеги стоп я чего-то не понял вашей риторики, а что Вики больше уже разве не перевыпускают? А то у меня как раз в следующем месяце срок перевыпуска и я от столь шикарной карты отказываться бы пока не хотел
Так если "поки сплине термін дії останньої картки", а "В прошлом месяце все перевыпускалось", то у нас есть еще пару лет)
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:16
Митяйка написав:
Фунтовая вика.
У звичайної Віки у тому числі є фунтовий субрахунок, абсолютно непридатний до використання, якщо не жити біля єдиного в Україні відділення, що працює з фунтами. Одновалютна Віка у фунтах науці не відома.
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klug
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