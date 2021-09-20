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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 15:46
Митяйка написав:
где то натыкался на вроде рабочий кейс открытия вики валютной
Що за звір валютна Віка, якщо вона завжди була мультвалютною?
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Додано: Нед 19 вер, 2021 17:47
klug написав: Митяйка написав:
где то натыкался на вроде рабочий кейс открытия вики валютной
Що за звір валютна Віка, якщо вона завжди була мультвалютною?
Може то В5 $/€?
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Додано: Нед 19 вер, 2021 19:35
Фунтовая вика.
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Митяйка
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Додано: Нед 19 вер, 2021 19:35
Flamingo написав:
Коллеги стоп я чего-то не понял вашей риторики, а что Вики больше уже разве не перевыпускают? А то у меня как раз в следующем месяце срок перевыпуска и я от столь шикарной карты отказываться бы пока не хотел
Так если "поки сплине термін дії останньої картки", а "В прошлом месяце все перевыпускалось", то у нас есть еще пару лет)
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:16
Митяйка написав:
Фунтовая вика.
У звичайної Віки у тому числі є фунтовий субрахунок, абсолютно непридатний до використання, якщо не жити біля єдиного в Україні відділення, що працює з фунтами. Одновалютна Віка у фунтах науці не відома.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 04:34
wilomik написав:
В пятницу, при оформлении Б5, о желании получить Пудру, в отделении сказали, что пришла бумага о том, мол при желании клиента мужского пола, разрешено выдавать.
Предложила подъехать через пару недель и оформить.
Вой единоправников вне пола подействовал? Один из немногих скорее позитивных итогов сверхчувствительных по половому признаку и то, я лично не имею ничего против подхода ТАСи с Пудрой если бы была аналогичная карта под мужчин Ремонт - 3%, Спорт - 5% или как-то так. Ну и стандартное внутрикухонное уведомление "если клиент очень сильно упирается - выдать ему/ей Пудру/Цементку с условием, что только одна такая карта на человека (обе нельзя)
".
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:57
wilomik написав: Митяйка написав: taya77 написав:
Не знаю, як з перевипуском. Але відкрити Віку вже точно не можна.
где то натыкался на вроде рабочий кейс открытия вики валютной .Однако проверить не получилось(на перефири оказалось не вкурсе ,что можно открыть *пудрукарт* не только для ледей ,а и мужику в виде допки),так что вполне может быть шутка товарища юмора.
В пятницу, при оформлении Б5, о желании получить Пудру, в отделении сказали, что пришла бумага о том, мол при желании клиента мужского пола, разрешено выдавать.
Предложила подъехать через пару недель и оформить.
а в чем прикол Пудры? 5% на одежду постоянно? в принципе, ок, но +- у других такое тоже проскакивает
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:26
cohan написав: wilomik написав:
Митяйка написав:где то натыкался на вроде рабочий кейс открытия вики валютной .Однако проверить не получилось(на перефири оказалось не вкурсе ,что можно открыть *пудрукарт* не только для ледей ,а и мужику в виде допки),так что вполне может быть шутка товарища юмора.
В пятницу, при оформлении Б5, о желании получить Пудру, в отделении сказали, что пришла бумага о том, мол при желании клиента мужского пола, разрешено выдавать.
Предложила подъехать через пару недель и оформить.
а в чем прикол Пудры? 5% на одежду постоянно? в принципе, ок, но +- у других такое тоже проскакивает
Во первых постоянно. Во вторых чистыми а не грязными, в третьим аптеки больнички и красота тоже постоянным, тоже чистыми но 3%. И все за кредитные. В общем в принципе карта полезная.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 12:36
wilomik написав:
В пятницу, при оформлении Б5, о желании получить Пудру, в отделении сказали, что пришла бумага о том, мол при желании клиента мужского пола, разрешено выдавать.
Предложила подъехать через пару недель и оформить.
Пока Киевское отд не знает о такой возможности. И на горячку звонил из отделения. Перевыпускал Б5 - думал и Пудру получить.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 18:04
Только из отделения приехал.🆕 Подтвердили что можно пудреницу открывать, однако на этапе кредлима отлуп. Видать пока только 🆘"противным" можно открыть,а у меня брутальная внешность. Так что видимо через лигу саксаульных меньшинств придётся обращался.🔀
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