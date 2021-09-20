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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3742374337443745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:15

А мне важнее беспроблемное открытие допки Пудры на меня к счёту Б5 :)
Vorlon
 
Повідомлень: 9762
З нами з: 14.06.13
Подякував: 464 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:48

  Vorlon написав:А мне важнее беспроблемное открытие допки Пудры на меня к счёту Б5 :)
за 200 грн? :mrgreen:
Митяйка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 79
З нами з: 14.09.19
Подякував: 51 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 3742374337443745
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