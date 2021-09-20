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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3742374337443745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:15

А мне важнее беспроблемное открытие допки Пудры на меня к счёту Б5 :)
Vorlon
 
Повідомлень: 9764
З нами з: 14.06.13
Подякував: 464 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:48

  Vorlon написав:А мне важнее беспроблемное открытие допки Пудры на меня к счёту Б5 :)
за 200 грн? :mrgreen:
Митяйка
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Повідомлень: 79
З нами з: 14.09.19
Подякував: 51 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:19

  Митяйка написав:
  Vorlon написав:А мне важнее беспроблемное открытие допки Пудры на меня к счёту Б5 :)
за 200 грн? :mrgreen:

Раз в несколько лет можно себе позволить. Тем более, когда остальные кредитки сдулись, Пудра стала в последние месяцы одной из самых используемых карт :)
Vorlon
 
Повідомлень: 9764
З нами з: 14.06.13
Подякував: 464 раз.
Подякували: 1051 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:55

Re: ТАСКОМБАНК

Коммунна почала підтягуватися.
Кочевник
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 16.02.17
Подякував: 347 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:49

Re: ТАСКОМБАНК

Кочевник написав:Коммунна почала підтягуватися.
Проснулись
Boundless
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:35

  Кочевник написав:Коммунна почала підтягуватися.


Які переваги оплати комуналки через ТАСю?
V2
4
 
Повідомлень: 7174
З нами з: 03.07.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:53

  V2 написав:
  Кочевник написав:Коммунна почала підтягуватися.


Які переваги оплати комуналки через ТАСю?

Смотря перед кем. Перед #зеленелайно - тут не берут 1 грн.комиса. Перед пумбом преимущества никакого. Можно еще вспомнить, что латят кэшбек при оплате через т2ю виикой или ньюшкой от сибаса. Минус - очень малое количество предприятий. Постоянно слетают шабллны, поздно обновляются данные
Flamingo
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Повідомлень: 7008
З нами з: 20.03.15
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 09:59

Flamingo
Перелік компаній дійсно дуууже маленький!
ТАСя, щось роби!!!
V2
4
 
Повідомлень: 7174
З нами з: 03.07.09
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1209 раз.
 
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  #<1 ... 3742374337443745
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