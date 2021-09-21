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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:15
А мне важнее беспроблемное открытие допки Пудры на меня к счёту Б5
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:19
Раз в несколько лет можно себе позволить. Тем более, когда остальные кредитки сдулись, Пудра стала в последние месяцы одной из самых используемых карт
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:55
Коммунна почала підтягуватися.
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Кочевник
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Додано: Вів 21 вер, 2021 07:49
Кочевник написав:Коммунна почала підтягуватися.
Проснулись
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:35
Кочевник написав:
Коммунна почала підтягуватися.
Які переваги оплати комуналки через ТАСю?
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V2
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:53
V2 написав: Кочевник написав:
Коммунна почала підтягуватися.
Які переваги оплати комуналки через ТАСю?
Смотря перед кем. Перед #зеленелайно - тут не берут 1 грн.комиса. Перед пумбом преимущества никакого. Можно еще вспомнить, что латят кэшбек при оплате через т2ю виикой или ньюшкой от сибаса. Минус - очень малое количество предприятий. Постоянно слетают шабллны, поздно обновляются данные
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Flamingo
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:59
Flamingo
Перелік компаній дійсно дуууже маленький!
ТАСя, щось роби!!!
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V2
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Додано: Вів 21 вер, 2021 23:18
напомните, кешбек по Б5 сверх лимита 777 грн. в сентябре успеет перенестись на октябрь и выплатиться, когда они обнуляют кварталы ?
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