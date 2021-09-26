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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:11
Искатель плативка для того и создана, чтобы с нее снимать
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omb
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:16
omb написав:Искатель
плативка для того и создана, чтобы с нее снимать
До этого я все время снимал напрямую с "Ощадного". В этом году еще не приходилось снимать, а кто-то на ветке писал вроде бы, что сейчас стало некошерно (то ли комиссию ввели, то ли еще что). Вот и решил уточнить.
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Искатель
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:29
Искатель написав:
Я правильно помню: теперь снимать надо не с "Ощадного", а перебрасывать на Плативку и снимать с нее, чтобы без комиссии?
угу
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:26
Щось в Т2U не пускає ...
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:55
Искатель написав: omb написав:Искатель
плативка для того и создана, чтобы с нее снимать
До этого я все время снимал напрямую с "Ощадного". В этом году еще не приходилось снимать, а кто-то на ветке писал вроде бы, что сейчас стало некошерно (то ли комиссию ввели, то ли еще что). Вот и решил уточнить.
С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту.
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Ferlakur
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Додано: Нед 26 вер, 2021 19:52
Ferlakur написав:
С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту.
А вывести р2р или сэпом есть тропинки?
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novichok
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Додано: Нед 26 вер, 2021 20:02
novichok написав: Ferlakur написав:
С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту.
А вывести р2р или сэпом есть тропинки?
Ну вообще-то насколько я понял в предыдущих сообщениях речь шла о снятии валюты. А для нее р2р и сэп не актуальны в принципе. Также в принципе не возможно с ошадного вывести по р2р. Про СЭП не скажу, но они в тасе не бесплатны в принципе. Но если таки на ощадном гривна и не хочется стирать кеды то в принципе с него можно скинуть на какую-нибудь карту таси, где бесплатный исходящий р2р и уже оттуда вывести
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Flamingo
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