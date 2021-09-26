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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3745374637473748>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:11

Искатель плативка для того и создана, чтобы с нее снимать
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:16

  omb написав:Искатель плативка для того и создана, чтобы с нее снимать

До этого я все время снимал напрямую с "Ощадного". В этом году еще не приходилось снимать, а кто-то на ветке писал вроде бы, что сейчас стало некошерно (то ли комиссию ввели, то ли еще что). Вот и решил уточнить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:29

  Искатель написав:Я правильно помню: теперь снимать надо не с "Ощадного", а перебрасывать на Плативку и снимать с нее, чтобы без комиссии?

угу
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:26

Re: ТАСКОМБАНК

Щось в Т2U не пускає ...
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:55

  Искатель написав:
  omb написав:Искатель плативка для того и создана, чтобы с нее снимать

До этого я все время снимал напрямую с "Ощадного". В этом году еще не приходилось снимать, а кто-то на ветке писал вроде бы, что сейчас стало некошерно (то ли комиссию ввели, то ли еще что). Вот и решил уточнить.

С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:52

  Ferlakur написав:С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту.

А вывести р2р или сэпом есть тропинки?
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:02

  novichok написав:
  Ferlakur написав:С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту.

А вывести р2р или сэпом есть тропинки?

Ну вообще-то насколько я понял в предыдущих сообщениях речь шла о снятии валюты. А для нее р2р и сэп не актуальны в принципе. Также в принципе не возможно с ошадного вывести по р2р. Про СЭП не скажу, но они в тасе не бесплатны в принципе. Но если таки на ощадном гривна и не хочется стирать кеды то в принципе с него можно скинуть на какую-нибудь карту таси, где бесплатный исходящий р2р и уже оттуда вывести
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:14

  Flamingo написав:
  novichok написав:
  Ferlakur написав:С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту.

А вывести р2р или сэпом есть тропинки?

Ну вообще-то насколько я понял в предыдущих сообщениях речь шла о снятии валюты. А для нее р2р и сэп не актуальны в принципе. Также в принципе не возможно с ошадного вывести по р2р. Про СЭП не скажу, но они в тасе не бесплатны в принципе. Но если таки на ощадном гривна и не хочется стирать кеды то в принципе с него можно скинуть на какую-нибудь карту таси, где бесплатный исходящий р2р и уже оттуда вывести

Совершенно верно, речь шла именно о снятии валюты :)
Кстати, раз уж упомянули бесплатный исходящий P2P...А в ТАСе это есть сейчас? У меня просто Вика, с которой он изначально был, но интересует для новых клиентов, которые Вику оформить не могут.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:12

Re: ТАСКОМБАНК

  Искатель написав:Кстати, раз уж упомянули бесплатный исходящий P2P...А в ТАСе это есть сейчас?

Нет, только транзитом: перекидывать на изибанк или спортбанк (ТАСа) и уже оттуда переводить бесплатно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:30

  Bosstone написав:
  Искатель написав:Кстати, раз уж упомянули бесплатный исходящий P2P...А в ТАСе это есть сейчас?

Нет, только транзитом: перекидывать на изибанк или спортбанк (ТАСа) и уже оттуда переводить бесплатно.

А разве с плативки на изю или спорт можно без комиссии п2п слать? Сейчас ради интереса зашел в тас2ю и на этапе подтверждения выдает комиссиюЗображення
Zonenor
 
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