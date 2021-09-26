omb написав:Искатель плативка для того и создана, чтобы с нее снимать
До этого я все время снимал напрямую с "Ощадного". В этом году еще не приходилось снимать, а кто-то на ветке писал вроде бы, что сейчас стало некошерно (то ли комиссию ввели, то ли еще что). Вот и решил уточнить.
omb написав:Искатель плативка для того и создана, чтобы с нее снимать
До этого я все время снимал напрямую с "Ощадного". В этом году еще не приходилось снимать, а кто-то на ветке писал вроде бы, что сейчас стало некошерно (то ли комиссию ввели, то ли еще что). Вот и решил уточнить.
С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту.
Ferlakur написав:С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту.
А вывести р2р или сэпом есть тропинки?
Ну вообще-то насколько я понял в предыдущих сообщениях речь шла о снятии валюты. А для нее р2р и сэп не актуальны в принципе. Также в принципе не возможно с ошадного вывести по р2р. Про СЭП не скажу, но они в тасе не бесплатны в принципе. Но если таки на ощадном гривна и не хочется стирать кеды то в принципе с него можно скинуть на какую-нибудь карту таси, где бесплатный исходящий р2р и уже оттуда вывести
Ferlakur написав:С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту.
А вывести р2р или сэпом есть тропинки?
Ну вообще-то насколько я понял в предыдущих сообщениях речь шла о снятии валюты. А для нее р2р и сэп не актуальны в принципе. Также в принципе не возможно с ошадного вывести по р2р. Про СЭП не скажу, но они в тасе не бесплатны в принципе. Но если таки на ощадном гривна и не хочется стирать кеды то в принципе с него можно скинуть на какую-нибудь карту таси, где бесплатный исходящий р2р и уже оттуда вывести
Совершенно верно, речь шла именно о снятии валюты Кстати, раз уж упомянули бесплатный исходящий P2P...А в ТАСе это есть сейчас? У меня просто Вика, с которой он изначально был, но интересует для новых клиентов, которые Вику оформить не могут.