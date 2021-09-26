Додано: Нед 26 вер, 2021 20:02

novichok написав: Ferlakur написав: С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту. С Ощадного теперь нельзя получить напрямую в кассе. Только через карту.

А вывести р2р или сэпом есть тропинки? А вывести р2р или сэпом есть тропинки?

Ну вообще-то насколько я понял в предыдущих сообщениях речь шла о снятии валюты. А для нее р2р и сэп не актуальны в принципе. Также в принципе не возможно с ошадного вывести по р2р. Про СЭП не скажу, но они в тасе не бесплатны в принципе. Но если таки на ощадном гривна и не хочется стирать кеды то в принципе с него можно скинуть на какую-нибудь карту таси, где бесплатный исходящий р2р и уже оттуда вывести