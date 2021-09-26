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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3745374637473748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 00:40

  tmp01 написав:А кто-то пробывал подружить Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC с картами Таса, в частности Б5?
Браслет хитрый, работает не через GooglePay и только для карт МС.
В анонсе (год назад) Тас не упоминается, но вдруг уже заработал))
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... iaomi.html

Это не возможно в отсталых банках.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:08

Re: ТАСКОМБАНК

Друзі, порадьте будь ласка. Є на Ощадному рахунку кошти в у.о. Наскільки я розумію, що зараз пряме зняття з рахунку з комісію, але є можливість кинути на карту та зняти.
У мене є в наявності, тобто відкриті Б5 та Платівка. З них можна зняти? Та що робити, коли забув пінкод.
Може є можливість оформити якусь віртуальну?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:15

  _PORT_UA написав:Друзі, порадьте будь ласка. Є на Ощадному рахунку кошти в у.о. Наскільки я розумію, що зараз пряме зняття з рахунку з комісію, але є можливість кинути на карту та зняти.
У мене є в наявності, тобто відкриті Б5 та Платівка. З них можна зняти? Та що робити, коли забув пінкод.
Може є можливість оформити якусь віртуальну?

Можно скинуть с ощадного на пластину и снять с нее без комиса - для пластинки это точно зачисление целевое - выплата вклада. Виртуалку тоже можно открыть. Снятие с нее тоже бесплатное. Но не знаю открывается ли она при наличии физического аналога. Но в принципе для снятия в кассе карта и не особо нужна - кассир умеет снимать со счета. А если сумма достаточно большая то пошлет к экономисту и тот сделает ордер. Я в последнее снятие физическую пластинку не давал - получал по паспорту
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:35

Re: ТАСКОМБАНК

_PORT_UA, снятие с Ощадного уже нельзя в кассе.
Новый ПИН можно поставить через приложение TAS2U
MASolomko
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