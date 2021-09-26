tmp01 написав:А кто-то пробывал подружить Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC с картами Таса, в частности Б5? Браслет хитрый, работает не через GooglePay и только для карт МС. В анонсе (год назад) Тас не упоминается, но вдруг уже заработал)) https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... iaomi.html
Друзі, порадьте будь ласка. Є на Ощадному рахунку кошти в у.о. Наскільки я розумію, що зараз пряме зняття з рахунку з комісію, але є можливість кинути на карту та зняти. У мене є в наявності, тобто відкриті Б5 та Платівка. З них можна зняти? Та що робити, коли забув пінкод. Може є можливість оформити якусь віртуальну?
_PORT_UA написав:Друзі, порадьте будь ласка. Є на Ощадному рахунку кошти в у.о. Наскільки я розумію, що зараз пряме зняття з рахунку з комісію, але є можливість кинути на карту та зняти. У мене є в наявності, тобто відкриті Б5 та Платівка. З них можна зняти? Та що робити, коли забув пінкод. Може є можливість оформити якусь віртуальну?
Можно скинуть с ощадного на пластину и снять с нее без комиса - для пластинки это точно зачисление целевое - выплата вклада. Виртуалку тоже можно открыть. Снятие с нее тоже бесплатное. Но не знаю открывается ли она при наличии физического аналога. Но в принципе для снятия в кассе карта и не особо нужна - кассир умеет снимать со счета. А если сумма достаточно большая то пошлет к экономисту и тот сделает ордер. Я в последнее снятие физическую пластинку не давал - получал по паспорту
novichok написав: это я протупил в вопросе, да на ТАС
А вам для каких целей? Если на ощадник, то рекомендовано иметь Б5 и действуете след образом: кредитовая операция на Б5 - ощадник А как необходимо будет снять то с ощадника на пластинку. Рекомендую иметь изю, чтоб гонять п2п, а инеаче нал придется снимать