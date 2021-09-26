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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 18:16
R3WIND написав:
только что изю проверил, без комиса, спорт хз - я пока на окси
На спорт таса теж без комси.
Пробував з Віки.
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