|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 18:16
R3WIND написав:
только что изю проверил, без комиса, спорт хз - я пока на окси
На спорт таса теж без комси.
Пробував з Віки.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 952
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 вер, 2021 20:19
R3WIND написав: novichok написав:
это я протупил в вопросе, да на ТАС
А вам для каких целей?
Если на ощадник, то рекомендовано иметь Б5 и действуете след образом:
кредитовая операция на Б5 - ощадник
А как необходимо будет снять то с ощадника на пластинку. Рекомендую иметь изю, чтоб гонять п2п, а инеаче нал придется снимать
Б5 есть, но она постоянно в минусе. Открыть нулевку Б5 в отделениях отказываются. Изя есть, Пластинку можно открыть онлайн, и пользовать без пластика, верно?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2393
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 вер, 2021 08:49
MASolomko написав:
R3WIND, с каких карт ТАС на izibank бесплатно переводится деньга?
Как я помнимаю нужно смотреть на 2 фактора :
1 - комис от тас2ю
2 - комис от тарифов карты (берем во внимание пункт Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК")
Я катаю с Пластинки, и на сегодняшний день, получается, что можно отправлять с Плативки либо Викенда
Востаннє редагувалось R3WIND
в Вів 28 вер, 2021 08:57, всього редагувалось 1 раз.
-
R3WIND
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 20.08.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 вер, 2021 08:56
novichok написав: R3WIND написав: novichok написав:
это я протупил в вопросе, да на ТАС
А вам для каких целей?
Если на ощадник, то рекомендовано иметь Б5 и действуете след образом:
кредитовая операция на Б5 - ощадник
А как необходимо будет снять то с ощадника на пластинку. Рекомендую иметь изю, чтоб гонять п2п, а инеаче нал придется снимать
Б5 есть, но она постоянно в минусе. Открыть нулевку Б5 в отделениях отказываются. Изя есть, Пластинку можно открыть онлайн, и пользовать без пластика, верно?
Да, вы совершенно правы. А чего б5 не открывают, чем аргументируют?
-
R3WIND
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 20.08.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:06
R3WIND написав:
Да, вы совершенно правы. А чего б5 не открывают, чем аргументируют?
ничем, не положено две Б5 или Б5 только кредитная, а у вас уже есть и т.п.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2393
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|