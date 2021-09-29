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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 вер, 2021 20:19
R3WIND написав: novichok написав:
это я протупил в вопросе, да на ТАС
А вам для каких целей?
Если на ощадник, то рекомендовано иметь Б5 и действуете след образом:
кредитовая операция на Б5 - ощадник
А как необходимо будет снять то с ощадника на пластинку. Рекомендую иметь изю, чтоб гонять п2п, а инеаче нал придется снимать
Б5 есть, но она постоянно в минусе. Открыть нулевку Б5 в отделениях отказываются. Изя есть, Пластинку можно открыть онлайн, и пользовать без пластика, верно?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 08:49
MASolomko написав:
R3WIND, с каких карт ТАС на izibank бесплатно переводится деньга?
Как я помнимаю нужно смотреть на 2 фактора :
1 - комис от тас2ю
2 - комис от тарифов карты (берем во внимание пункт Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК")
Я катаю с Пластинки, и на сегодняшний день, получается, что можно отправлять с Плативки либо Викенда
Востаннє редагувалось R3WIND
в Вів 28 вер, 2021 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 08:56
novichok написав: R3WIND написав: novichok написав:
это я протупил в вопросе, да на ТАС
А вам для каких целей?
Если на ощадник, то рекомендовано иметь Б5 и действуете след образом:
кредитовая операция на Б5 - ощадник
А как необходимо будет снять то с ощадника на пластинку. Рекомендую иметь изю, чтоб гонять п2п, а инеаче нал придется снимать
Б5 есть, но она постоянно в минусе. Открыть нулевку Б5 в отделениях отказываются. Изя есть, Пластинку можно открыть онлайн, и пользовать без пластика, верно?
Да, вы совершенно правы. А чего б5 не открывают, чем аргументируют?
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:06
R3WIND написав:
Да, вы совершенно правы. А чего б5 не открывают, чем аргументируют?
ничем, не положено две Б5 или Б5 только кредитная, а у вас уже есть и т.п.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:33
novichok написав: R3WIND написав:
Да, вы совершенно правы. А чего б5 не открывают, чем аргументируют?
ничем, не положено две Б5 или Б5 только кредитная, а у вас уже есть и т.п.
Уточніть у них ким положено і ким покладено. Можна гарячу лінію набрати з відділення, наприклад і не забути згадати ім'я та прізвище працівника з синдромом вахтера.
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klug
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Додано: Сер 29 вер, 2021 08:24
novichok написав: R3WIND написав:
Да, вы совершенно правы. А чего б5 не открывают, чем аргументируют?
ничем, не положено две Б5 или Б5 только кредитная, а у вас уже есть и т.п.
да спокойно можете пытаться открыть, у меня несколько, одна - нулевая.
klug написав:
Можна гарячу лінію набрати з відділення, наприклад і не забути згадати ім'я та прізвище працівника з синдромом
Вот выше хороший совет Вам, если не работает - жалуйтесь/меняйте отделение(если возможность есть)
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R3WIND
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Додано: Чет 30 вер, 2021 09:09
Хотів депозит Ощадний поповнити безготівковим способом, а потім з нього через карту чи напряму поповнити інший депозит. Зарахування без комісії. Консультація пише, що ще є комісія, якщо в день зарахування відразу з ощадного знімати "В день зарахування перекази будуть з комісією". Тут писали, що відмінили чи помиляюся?
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Інкогніто
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Додано: Чет 30 вер, 2021 11:27
Інкогніто а натиснути кнопку "Зняти з депозиту" слабо?
Розмір комісії т2ю показує ДО виконання операції.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:00
колеги, сьогоднішні і вчорашні здійснені операції, які поки не відображені кирилицею, підуть в ліміт КБ уже на жовтень, якщо тільки завтра зміняться з латини ?
бо ж завтра о 18-й - квартальне обнулення, а КБ падає після 21-ї.
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stas_rst
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:06
stas_rst написав:
колеги, сьогоднішні і вчорашні здійснені операції, які поки не відображені кирилицею, підуть в ліміт КБ уже на жовтень, якщо тільки завтра зміняться з латини ?
бо ж завтра о 18-й - квартальне обнулення, а КБ падає після 21-ї.
сегодня после 21:00 будет начислен последний КБ этого квартала, вывести его можно еще завтра до 18:00, но он уже будет в лимите октября.
Отака казуистика у Таси
КБ начисляют после 21:00 в день проведения операции. Операции проводят до 13:00.
Но ОТОБРАЖАЮТ "кириллицу" в ИБ как им вздумается, особенно в день биллинга, особенно в последний день квартала
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