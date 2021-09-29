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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3747374837493750>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:19

  R3WIND написав:
  novichok написав:
это я протупил в вопросе, да на ТАС


А вам для каких целей?
Если на ощадник, то рекомендовано иметь Б5 и действуете след образом:
кредитовая операция на Б5 - ощадник
А как необходимо будет снять то с ощадника на пластинку. Рекомендую иметь изю, чтоб гонять п2п, а инеаче нал придется снимать

Б5 есть, но она постоянно в минусе. Открыть нулевку Б5 в отделениях отказываются. Изя есть, Пластинку можно открыть онлайн, и пользовать без пластика, верно?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:49

  MASolomko написав:R3WIND, с каких карт ТАС на izibank бесплатно переводится деньга?


Как я помнимаю нужно смотреть на 2 фактора :
1 - комис от тас2ю
2 - комис от тарифов карты (берем во внимание пункт Переказ коштів між власними картками, що емітовані АТ "ТАСКОМБАНК")

Я катаю с Пластинки, и на сегодняшний день, получается, что можно отправлять с Плативки либо Викенда
Востаннє редагувалось R3WIND в Вів 28 вер, 2021 08:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 08:56

  novichok написав:
  R3WIND написав:
  novichok написав:
это я протупил в вопросе, да на ТАС


А вам для каких целей?
Если на ощадник, то рекомендовано иметь Б5 и действуете след образом:
кредитовая операция на Б5 - ощадник
А как необходимо будет снять то с ощадника на пластинку. Рекомендую иметь изю, чтоб гонять п2п, а инеаче нал придется снимать

Б5 есть, но она постоянно в минусе. Открыть нулевку Б5 в отделениях отказываются. Изя есть, Пластинку можно открыть онлайн, и пользовать без пластика, верно?


Да, вы совершенно правы. А чего б5 не открывают, чем аргументируют?
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:06

  R3WIND написав:
Да, вы совершенно правы. А чего б5 не открывают, чем аргументируют?

ничем, не положено две Б5 или Б5 только кредитная, а у вас уже есть и т.п.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:33

  novichok написав:
  R3WIND написав:
Да, вы совершенно правы. А чего б5 не открывают, чем аргументируют?

ничем, не положено две Б5 или Б5 только кредитная, а у вас уже есть и т.п.

Уточніть у них ким положено і ким покладено. Можна гарячу лінію набрати з відділення, наприклад і не забути згадати ім'я та прізвище працівника з синдромом вахтера.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:24

  novichok написав:
  R3WIND написав:
Да, вы совершенно правы. А чего б5 не открывают, чем аргументируют?

ничем, не положено две Б5 или Б5 только кредитная, а у вас уже есть и т.п.


да спокойно можете пытаться открыть, у меня несколько, одна - нулевая.

  klug написав:Можна гарячу лінію набрати з відділення, наприклад і не забути згадати ім'я та прізвище працівника з синдромом


Вот выше хороший совет Вам, если не работает - жалуйтесь/меняйте отделение(если возможность есть)
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 09:09

Депозит

Хотів депозит Ощадний поповнити безготівковим способом, а потім з нього через карту чи напряму поповнити інший депозит. Зарахування без комісії. Консультація пише, що ще є комісія, якщо в день зарахування відразу з ощадного знімати "В день зарахування перекази будуть з комісією". Тут писали, що відмінили чи помиляюся?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 11:27

Інкогніто а натиснути кнопку "Зняти з депозиту" слабо?
Розмір комісії т2ю показує ДО виконання операції.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:00

колеги, сьогоднішні і вчорашні здійснені операції, які поки не відображені кирилицею, підуть в ліміт КБ уже на жовтень, якщо тільки завтра зміняться з латини ?
бо ж завтра о 18-й - квартальне обнулення, а КБ падає після 21-ї.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:06

  stas_rst написав:колеги, сьогоднішні і вчорашні здійснені операції, які поки не відображені кирилицею, підуть в ліміт КБ уже на жовтень, якщо тільки завтра зміняться з латини ?
бо ж завтра о 18-й - квартальне обнулення, а КБ падає після 21-ї.

сегодня после 21:00 будет начислен последний КБ этого квартала, вывести его можно еще завтра до 18:00, но он уже будет в лимите октября.
Отака казуистика у Таси :)

КБ начисляют после 21:00 в день проведения операции. Операции проводят до 13:00.
Но ОТОБРАЖАЮТ "кириллицу" в ИБ как им вздумается, особенно в день биллинга, особенно в последний день квартала :P :P
Amethyst
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