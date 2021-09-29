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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3747374837493750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:09

Amethyst дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13

  stas_rst написав:Amethyst дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?

не згорять
Amethyst
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  #<1 ... 3747374837493750
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