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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:09
Amethyst дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13
stas_rst написав:Amethyst
дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?
не згорять
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