Amethyst дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:09
Amethyst дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:28
Сегодня загасил 3 кредитки через сторонний P2P.
Отправлял из ПУМБа в 7:50, в начале пятого в TAS2U операции стали кириллицей.
Суммы к погашению обнулились.
Пристально мониторил в течение дня. Вместе с прошлым опытом в воскресенье склоняюсь к версии, что в районе 16 проводятся сторонние P2P по счету независимо от времени отправки.
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