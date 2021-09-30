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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:09
Amethyst дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?
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stas_rst
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13
stas_rst написав:Amethyst
дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?
не згорять
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Amethyst
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:28
ramzes4 написав:
Практика - критерий истины!
Сегодняшний воскресный сторонний P2P (отправлял из ПУМБа в 12:30) через 4 часа в интернет-банкинге показан кириллицей.
Сумма к погашению обнулилась.
Сегодня загасил 3 кредитки через сторонний P2P.
Отправлял из ПУМБа в 7:50, в начале пятого в TAS2U операции стали кириллицей.
Суммы к погашению обнулились.
Пристально мониторил в течение дня. Вместе с прошлым опытом в воскресенье склоняюсь к версии, что в районе 16 проводятся сторонние P2P по счету независимо от времени отправки.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:13
Amethyst написав: stas_rst написав:
колеги, сьогоднішні і вчорашні здійснені операції, які поки не відображені кирилицею, підуть в ліміт КБ уже на жовтень, якщо тільки завтра зміняться з латини ?
бо ж завтра о 18-й - квартальне обнулення, а КБ падає після 21-ї.
сегодня после 21:00 будет начислен последний КБ этого квартала, вывести его можно еще завтра до 18:00, но он уже будет в лимите октября.
Отака казуистика у Таси
КБ начисляют после 21:00 в день проведения операции. Операции проводят до 13:00.
Но ОТОБРАЖАЮТ "кириллицу" в ИБ как им вздумается, особенно в день биллинга, особенно в последний день квартала
Ну если быть точнее, то с конца мая уже после 20:00
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:49
ramzes4 написав:
Вместе с прошлым опытом в воскресенье склоняюсь к версии, что в районе 16 проводятся сторонние P2P по счету независимо от времени отправки.
Наверное, izibank поспособствовал
У них аналогично.
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