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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3747374837493750

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:09

Amethyst дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13

  stas_rst написав:Amethyst дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?

не згорять
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:28

  ramzes4 написав:Практика - критерий истины!
Сегодняшний воскресный сторонний P2P (отправлял из ПУМБа в 12:30) через 4 часа в интернет-банкинге показан кириллицей.
Сумма к погашению обнулилась.

Сегодня загасил 3 кредитки через сторонний P2P.
Отправлял из ПУМБа в 7:50, в начале пятого в TAS2U операции стали кириллицей.
Суммы к погашению обнулились.

Пристально мониторил в течение дня. Вместе с прошлым опытом в воскресенье склоняюсь к версии, что в районе 16 проводятся сторонние P2P по счету независимо от времени отправки.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:13

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  stas_rst написав:колеги, сьогоднішні і вчорашні здійснені операції, які поки не відображені кирилицею, підуть в ліміт КБ уже на жовтень, якщо тільки завтра зміняться з латини ?
бо ж завтра о 18-й - квартальне обнулення, а КБ падає після 21-ї.

сегодня после 21:00 будет начислен последний КБ этого квартала, вывести его можно еще завтра до 18:00, но он уже будет в лимите октября.
Отака казуистика у Таси :)

КБ начисляют после 21:00 в день проведения операции. Операции проводят до 13:00.
Но ОТОБРАЖАЮТ "кириллицу" в ИБ как им вздумается, особенно в день биллинга, особенно в последний день квартала :P
Ну если быть точнее, то с конца мая уже после 20:00
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:49

Re: ТАСКОМБАНК

  ramzes4 написав:Вместе с прошлым опытом в воскресенье склоняюсь к версии, что в районе 16 проводятся сторонние P2P по счету независимо от времени отправки.
Наверное, izibank поспособствовал :) У них аналогично.
MASolomko
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