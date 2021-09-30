Amethyst дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:09
Amethyst дякую
тобто ті непроведені на даний момент, які зробив вчора-сьогодні, уже можливо нарахуються після 21-ї завтра і не згорять ?
Додано: Чет 30 вер, 2021 12:13
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:28
Сегодня загасил 3 кредитки через сторонний P2P.
Отправлял из ПУМБа в 7:50, в начале пятого в TAS2U операции стали кириллицей.
Суммы к погашению обнулились.
Пристально мониторил в течение дня. Вместе с прошлым опытом в воскресенье склоняюсь к версии, что в районе 16 проводятся сторонние P2P по счету независимо от времени отправки.
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:13
Re: ТАСКОМБАНК
Ну если быть точнее, то с конца мая уже после 20:00
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:49
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:15
колеги, прошу коментарі, чи були у когось успішні приклади повернення коштів, списаних як "сплата % по оверу" за наступної ситуації:
втикнув вчора і пізно загасив суму, виставлену у грейсі, тільки вчора о 22.42.
сума за хвилин 15 провелась у додатку і вебці, залишок теж змінився на потрібний, також відобразило, що сума до сплати у грейсі до 30.09.21- нуль.
На ранок прилетіли " % по оверу згідно договору"
Мудрі люди пишуть, - "можна спробувати, але не факт", оскільки банк може застосувати поняття "опердня до 18:00". ЦЕ саме сказали і на ГЛ, що операція по факту пройшла тільки 1 жовтня. Хоча не штовхав чужим, а погасив через пімпу зелену.
Чи варто із наявними скрінами про вчорашні успішні проводки, відображений залишок і зміну суми, обов"язкової для погашення, щось вимагати ?
Дякую!
ПС. Каюсь, втикнув. Питання про ймовірність позитивного рішення збоку банку.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:21
Re: ТАСКОМБАНК
Карты пакета "Оптимальный" перевыпускаются по сроку действия?
Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:43
stas_rst
У меня не получилось.
Хочу добавить, что теперь Вам надо загасить кредитку в ноль, т.к. после вылета из грейса новый грейс период не начнётся до полного погашения. И, соответственно, начнут начисляться проценты за использование кредитных средств.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:10
Це ще треба розібратися був виліт чи ні: бо якщо відсотки за овер, то логічно припустити, що він виник у наслідок погашення заборгованості, тобто гроші на погашення списалися, тобто погашення відбулося, але так, як зарахування цих грошей ще не відбулося, то виник овердрафт. Інший варіант - що списало не за овер, а відсотки за кредитом, тоді дійсно треба виходити у нуль.
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