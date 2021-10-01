stas_rst написав:klug, Gln_Vlrn Дякую. Загасився в нуль. Формулювання о 5 ранку по списанню:
Сума чималенька, на недозволений овер не схоже, схоже вони все ж мали на увазі дозволений овердрафт, тобто кредит по-нашому. Там має бути 43,2% річних за увесь період заборгованості + 0,24% за день прострочки ОМП + 100 грн. Можете порахувати...
Щодо суті питання зі сторно, то по документах банка права. Згідно з ДКБО:
7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, припадає на неробочий день Банка, Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за київським часом робочого дня Банку, наступного за днем, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в положеннях цих Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці, Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу до 16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в якому повинно було відбутися погашення. У випадку порушення Клієнтом умов цього пункту, Клієнт є таким, що прострочив виконання своїх зобов’язань щодо сплати Обов’язкового мінімального Платежу, який включає суму Обов’язкового рівного платежу (за його наявності), а несплачена сума Обов’язкового мінімального платежу є простроченою заборгованістю Клієнта в наступний робочий день Банку, що йде за днем призначеним для сплати Обов’язкового мінімального платежу, що визначається згідно з умовами цього пункту. 7.1.19. У разі порушення Клієнтом строків сплати ОМП, Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції в розмірі, в строки та порядку, які визначені цими Правилами, Договором та Тарифами, а також вчиняти дії, визначені в положеннях цих Правил.
Враховуючи клієнтоорієнтованість банки, вициганити з неї щось буде важко, хоча це не значить, що не варто пробувати.
klug дякую ще раз! залишив заявку, номер дали, обіцяли розібратись і передзвонити. мабуть -у понеділок. сам винен, саме вчора було багато проблем особистих і побачив цей ляп тільки тоді, коли виводив увечері дружині КБ з Пудри. Жесть і позор, одним словом. Ліміт підняли ще раніше, у серпні ніби, обороти були малі у вересні і не перекрили попередні витрати. А звичка до малого ліміту і дворічного погашення елементарними продуктами/азс зіграло поганий жарт. Може комусь буде наукою, тому описав.