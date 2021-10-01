RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3748374937503751

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:46

klug, Gln_Vlrn Дякую.
Загасився в нуль.
Формулювання о 5 ранку по списанню:
Зображення
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1731
З нами з: 27.02.19
Подякував: 694 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:24

Вебка і додаток ТАСі лягли в усіх ?
Це, щоб КБ до 18 ку-ку ?
Супер-банк
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1731
З нами з: 27.02.19
Подякував: 694 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:37

Re: ТАСКОМБАНК

KVV написав:Інкогніто а натиснути кнопку "Зняти з депозиту" слабо?
Розмір комісії т2ю показує ДО виконання операції.
Так потрібно, щоб кошти були.
Вдалося відкрити другу В5 з нульовим лімітом, хоча пару місяців тому не хотіли.
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1266
З нами з: 04.09.10
Подякував: 134 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:33

  stas_rst написав:klug, Gln_Vlrn Дякую.
Загасився в нуль.
Формулювання о 5 ранку по списанню:

Сума чималенька, на недозволений овер не схоже, схоже вони все ж мали на увазі дозволений овердрафт, тобто кредит по-нашому. Там має бути 43,2% річних за увесь період заборгованості + 0,24% за день прострочки ОМП + 100 грн. Можете порахувати...

Щодо суті питання зі сторно, то по документах банка права. Згідно з ДКБО:
7.1.18. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, припадає на неробочий день Банка, Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу не пізніше 16.00 години за київським часом робочого дня Банку, наступного за днем, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу. У випадку якщо день, який призначений для сплати Обов’язкового мінімального Платежу, як це вказано в положеннях цих Правил, припадає на день, якого немає в календарному місяці, Клієнт зобов’язується забезпечити наявність суми Обов’язкового мінімального Платежу до 16.00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, в якому повинно було відбутися погашення. У випадку порушення Клієнтом умов цього пункту, Клієнт є таким, що прострочив виконання своїх зобов’язань щодо сплати Обов’язкового мінімального Платежу, який включає суму Обов’язкового рівного платежу (за його наявності), а несплачена сума Обов’язкового мінімального платежу є простроченою заборгованістю Клієнта в наступний робочий день Банку, що йде за днем призначеним для сплати Обов’язкового мінімального платежу, що визначається згідно з умовами цього пункту.
7.1.19. У разі порушення Клієнтом строків сплати ОМП, Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції в розмірі, в строки та порядку, які визначені цими Правилами, Договором та Тарифами, а також вчиняти дії, визначені в положеннях цих Правил.

Враховуючи клієнтоорієнтованість банки, вициганити з неї щось буде важко, хоча це не значить, що не варто пробувати.
klug
 
Повідомлень: 6138
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:39

klug дякую ще раз! залишив заявку, номер дали, обіцяли розібратись і передзвонити. мабуть -у понеділок.
сам винен, саме вчора було багато проблем особистих і побачив цей ляп тільки тоді, коли виводив увечері дружині КБ з Пудри.
Жесть і позор, одним словом. Ліміт підняли ще раніше, у серпні ніби, обороти були малі у вересні і не перекрили попередні витрати. А звичка до малого ліміту і дворічного погашення елементарними продуктами/азс зіграло поганий жарт.
Може комусь буде наукою, тому описав.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1731
З нами з: 27.02.19
Подякував: 694 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:53

Ставлю нагадування на усі банки, навіть ті, де зараз не у мінусі. З іншого боку, припускаю, що за клопотами і нагадування можна пропустити.

Щодо Пудри, чи є у транс-свиней успішні кейси відкриття після послаблень з боку банки? Знову повноцінний скоринг і усі кола пекла?
klug
 
Повідомлень: 6138
З нами з: 18.08.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 812 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3748374937503751
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.