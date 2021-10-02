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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:56
v57 написав:
вот так взяла и стала
Всякое бывает. Как бы там ни было, варианта "по инициативе клиента" в тарифах нет.
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