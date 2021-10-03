Всякое бывает. Как бы там ни было, варианта "по инициативе клиента" в тарифах нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:56
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:26
Ощадних рахунків
Добрый.
А теперь что нельзя напрямую с "Ощадних рахунків" снимать? Нужно дебитовые карты делать?
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:33
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