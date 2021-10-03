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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3749375037513752

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 11:56

  v57 написав:вот так взяла и стала :)

Всякое бывает. Как бы там ни было, варианта "по инициативе клиента" в тарифах нет.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:26

Ощадних рахунків

Добрый.
А теперь что нельзя напрямую с "Ощадних рахунків" снимать? Нужно дебитовые карты делать?
arh_ua2020
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:33

  Ferlakur написав:
  v57 написав:вот так взяла и стала :)

Всякое бывает. Как бы там ни было, варианта "по инициативе клиента" в тарифах нет.

Вариант "по инициативе клиента" приравнен к утрате\воровству карты.
Раньше так было.

Так а что на счет переноса кред.лимитов между картами, есть инфа?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:15

  arh_ua2020 написав:Добрый.
А теперь что нельзя напрямую с "Ощадних рахунків" снимать? Нужно дебитовые карты делать?

Уже где-то пару месяцев так. Оформляйте Пластинку.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:07

Re: ТАСКОМБАНК

  velvet написав:Оформляйте Пластинку.

.... виртуальную
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:17

валютообмін з б5 на платівку залишився без коміса ? чи таки кидати на б5 юсд ?
пошук не дав нового по ключових, соррі
останнє, що пам"ятаю, писали, що валютообмін на платівку входить в безкомісні зарахування
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:23

  stas_rst написав:валютообмін з б5 на платівку залишився без коміса ? чи таки кидати на б5 юсд ?
пошук не дав нового по ключових, соррі
останнє, що пам"ятаю, писали, що валютообмін на платівку входить в безкомісні зарахування

Без коміса
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:30

velvet Дякую
stas_rst
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