|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 жов, 2021 11:56
v57 написав:
вот так взяла и стала
Всякое бывает. Как бы там ни было, варианта "по инициативе клиента" в тарифах нет.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4041
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:26
Добрый.
А теперь что нельзя напрямую с "Ощадних рахунків" снимать? Нужно дебитовые карты делать?
-
arh_ua2020
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 08.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 11:33
Ferlakur написав: v57 написав:
вот так взяла и стала
Всякое бывает. Как бы там ни было, варианта "по инициативе клиента" в тарифах нет.
Вариант "по инициативе клиента" приравнен к утрате\воровству карты.
Раньше так было.
Так а что на счет переноса кред.лимитов между картами, есть инфа?
-
tmp01
-
-
- Повідомлень: 910
- З нами з: 14.03.12
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 178 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:15
arh_ua2020 написав:
Добрый.
А теперь что нельзя напрямую с "Ощадних рахунків" снимать? Нужно дебитовые карты делать?
Уже где-то пару месяцев так. Оформляйте Пластинку.
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4005
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:07
velvet написав:
Оформляйте Пластинку.
.... виртуальную
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 970
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:17
валютообмін з б5 на платівку залишився без коміса ? чи таки кидати на б5 юсд ?
пошук не дав нового по ключових, соррі
останнє, що пам"ятаю, писали, що валютообмін на платівку входить в безкомісні зарахування
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1735
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:23
stas_rst написав:
валютообмін з б5 на платівку залишився без коміса ? чи таки кидати на б5 юсд ?
пошук не дав нового по ключових, соррі
останнє, що пам"ятаю, писали, що валютообмін на платівку входить в безкомісні зарахування
Без коміса
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4005
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:30
velvet Дякую
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 1735
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 жов, 2021 09:49
Amethyst написав: velvet написав:
Оформляйте Пластинку.
.... виртуальную
А почему? И с виртуальной потом можно снять реальные долары в кассе? Спасибо
-
arh_ua2020
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 08.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 10:01
arh_ua2020 написав: Amethyst написав: velvet написав:
Оформляйте Пластинку.
.... виртуальную
А почему? И с виртуальной потом можно снять реальные долары в кассе? Спасибо
патамушо могментально у вас будет карта, с которой мона снять
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 970
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|