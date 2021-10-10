|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:10
arh_ua2020 написав:
И с виртуальной потом можно снять реальные долары в кассе?
Якщо вони є в касі то знімете.
Цілком реальні долари.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 968
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: joik
, root
, Skiw
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор