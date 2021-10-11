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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:10
arh_ua2020 написав:
И с виртуальной потом можно снять реальные долары в кассе?
Якщо вони є в касі то знімете.
Цілком реальні долари.
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Додано: Пон 11 жов, 2021 15:24
KVV написав:
Цілком реальні долари.
Як на віртуальній картці можуть зберігатися реальні долари? Тут явно якийсь підступ, а Тігіпко у змові з Ротшильдами.
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klug
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Додано: Пон 11 жов, 2021 19:36
klug написав: KVV написав:
Цілком реальні долари.
Як на віртуальній картці можуть зберігатися реальні долари? Тут явно якийсь підступ, а Тігіпко у змові з Ротшильдами.
чи, скоріш, з Рокфеллерами?
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Додано: Вів 12 жов, 2021 09:09
Шановне товариство! Питання по В5.
По В5 нічого не змінилося - якщо покупка проводиться за кредитні та частково власні кошти, то кешбек нараховується по відповідній категорії - 2% за кредитні та 1% за власні?
Якщо поповнити В5 на суму понад кредитний ліміт, але є покупки, які були здійснені за кредитні кошти, але ще не провелись, кешбек по цим покупкам буде 2% чи 1% як за власні?
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