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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3750375137523753

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 09:10

  arh_ua2020 написав: И с виртуальной потом можно снять реальные долары в кассе?

Якщо вони є в касі то знімете.
Цілком реальні долари.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:24

  KVV написав:Цілком реальні долари.

Як на віртуальній картці можуть зберігатися реальні долари? Тут явно якийсь підступ, а Тігіпко у змові з Ротшильдами.
klug
 
Повідомлень: 6192
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:36

  klug написав:
  KVV написав:Цілком реальні долари.

Як на віртуальній картці можуть зберігатися реальні долари? Тут явно якийсь підступ, а Тігіпко у змові з Ротшильдами.
чи, скоріш, з Рокфеллерами?
flysoulfly
 
Повідомлень: 297
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Повідомлення Додано: Сер 13 жов, 2021 13:15

Повідомлення про кб по Вікенду не приходять.
У всіх так?

upd
через ~2год підвезли повідомлення.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:10

ВЕЛИКА П'ЯТІРКА

Прошу дати пораду

Відкрив картку Велика П'ятірка (таскомбанк). Заради кешбеку. Просив кредитних ліміт 10 тис. Я ФОП. Банк попросив показати декларацію, квитанцію про сплату єдиного податку і там все добре. Кредитна історія хороша. Банк відмовив у кредитному ліміті - поставив 0 грн. "Ви можете звернутися за 30 днів" - відповіли по телефону.

У мене бажання закрити карту.

А що порадите ви? Зробити нею декілька операцій? Не розраховуватися?
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 15:47

Re: ТАСКОМБАНК

fzhytomyr, периодически можно пробовать поднять лимит через контакт-центр. Может и сработает.

Открыты ли другие кредитные карты? И большой ли общий кредитный лимит на них?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 17:33

  fzhytomyr написав:Прошу дати пораду

Відкрив картку Велика П'ятірка (таскомбанк). Заради кешбеку. Просив кредитних ліміт 10 тис. Я ФОП. Банк попросив показати декларацію, квитанцію про сплату єдиного податку і там все добре. Кредитна історія хороша. Банк відмовив у кредитному ліміті - поставив 0 грн. "Ви можете звернутися за 30 днів" - відповіли по телефону.

У мене бажання закрити карту.

А що порадите ви? Зробити нею декілька операцій? Не розраховуватися?

Таскомбанк славится своей жадностью на кредитный лимит.
Я бы оставил карту, завел на нее свои средства и активно пользовался. 1% чистого кэшбэка почти на все траты - не так уж плохо. Месяца через 2 попробовал бы поднять кредитный лимит.
А что у вас с кредитками в других банках? Какой кредитный рейтинг?
Искатель
 
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  #<1 ... 3750375137523753
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