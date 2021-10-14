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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:10
arh_ua2020 написав:
И с виртуальной потом можно снять реальные долары в кассе?
Якщо вони є в касі то знімете.
Цілком реальні долари.
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KVV
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Додано: Пон 11 жов, 2021 15:24
KVV написав:
Цілком реальні долари.
Як на віртуальній картці можуть зберігатися реальні долари? Тут явно якийсь підступ, а Тігіпко у змові з Ротшильдами.
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klug
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Додано: Пон 11 жов, 2021 19:36
klug написав: KVV написав:
Цілком реальні долари.
Як на віртуальній картці можуть зберігатися реальні долари? Тут явно якийсь підступ, а Тігіпко у змові з Ротшильдами.
чи, скоріш, з Рокфеллерами?
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flysoulfly
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Додано: Сер 13 жов, 2021 13:15
Повідомлення про кб по Вікенду не приходять.
У всіх так?
upd
через ~2год підвезли повідомлення.
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KVV
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:10
Прошу дати пораду
Відкрив картку Велика П'ятірка (таскомбанк). Заради кешбеку. Просив кредитних ліміт 10 тис. Я ФОП. Банк попросив показати декларацію, квитанцію про сплату єдиного податку і там все добре. Кредитна історія хороша. Банк відмовив у кредитному ліміті - поставив 0 грн. "Ви можете звернутися за 30 днів" - відповіли по телефону.
У мене бажання закрити карту.
А що порадите ви? Зробити нею декілька операцій? Не розраховуватися?
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fzhytomyr
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Додано: Чет 14 жов, 2021 15:47
fzhytomyr, периодически можно пробовать поднять лимит через контакт-центр. Может и сработает.
Открыты ли другие кредитные карты? И большой ли общий кредитный лимит на них?
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MASolomko
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Додано: Чет 14 жов, 2021 17:33
fzhytomyr написав:
Прошу дати пораду
Відкрив картку Велика П'ятірка (таскомбанк). Заради кешбеку. Просив кредитних ліміт 10 тис. Я ФОП. Банк попросив показати декларацію, квитанцію про сплату єдиного податку і там все добре. Кредитна історія хороша. Банк відмовив у кредитному ліміті - поставив 0 грн. "Ви можете звернутися за 30 днів" - відповіли по телефону.
У мене бажання закрити карту. А що порадите ви?
Зробити нею декілька операцій? Не розраховуватися?
Таскомбанк славится своей жадностью на кредитный лимит.
Я бы оставил карту, завел на нее свои средства и активно пользовался. 1% чистого кэшбэка почти на все траты - не так уж плохо. Месяца через 2 попробовал бы поднять кредитный лимит.
А что у вас с кредитками в других банках? Какой кредитный рейтинг?
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Искатель
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Додано: Чет 14 жов, 2021 19:07
MASolomko написав:
fzhytomyr, периодически можно пробовать поднять лимит через контакт-центр. Может и сработает.
Не спрацює. ФОПів КЦ відправляє до відділення.
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klug
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