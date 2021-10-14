Якщо вони є в касі то знімете.
Цілком реальні долари.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 жов, 2021 09:10
Додано: Пон 11 жов, 2021 15:24
Додано: Пон 11 жов, 2021 19:36
Додано: Сер 13 жов, 2021 13:15
Повідомлення про кб по Вікенду не приходять.
У всіх так?
upd
через ~2год підвезли повідомлення.
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:10
ВЕЛИКА П'ЯТІРКА
Прошу дати пораду
Відкрив картку Велика П'ятірка (таскомбанк). Заради кешбеку. Просив кредитних ліміт 10 тис. Я ФОП. Банк попросив показати декларацію, квитанцію про сплату єдиного податку і там все добре. Кредитна історія хороша. Банк відмовив у кредитному ліміті - поставив 0 грн. "Ви можете звернутися за 30 днів" - відповіли по телефону.
У мене бажання закрити карту.
А що порадите ви? Зробити нею декілька операцій? Не розраховуватися?
Додано: Чет 14 жов, 2021 15:47
Re: ТАСКОМБАНК
fzhytomyr, периодически можно пробовать поднять лимит через контакт-центр. Может и сработает.
Открыты ли другие кредитные карты? И большой ли общий кредитный лимит на них?
Додано: Чет 14 жов, 2021 17:33
Таскомбанк славится своей жадностью на кредитный лимит.
Я бы оставил карту, завел на нее свои средства и активно пользовался. 1% чистого кэшбэка почти на все траты - не так уж плохо. Месяца через 2 попробовал бы поднять кредитный лимит.
А что у вас с кредитками в других банках? Какой кредитный рейтинг?
Додано: Чет 14 жов, 2021 19:07
Додано: Чет 14 жов, 2021 19:25
Так є інші кредитні картки, загальна сума кредитних лімітів 140 тис грн. Прострочок немає. Я не знайшов на УБКІ кредитного рейтингу, Знайшов якийсь показник - ваш рівень контролю кредитної історії 90%. Є сенс зменшити кредитні ліміти на тих картках, де вони мені непотрібні? Наприклад маю 30 приват, і 46 а-банк, можу ними пожертвувати. Не хочеться активно розраховуватися цією карткою своїми коштами за 1% кешбеку коли на інших картках ставки більші. Загалом маю 8 кредиток на загальну суму 140тис. П*ятірка мала стати 9ю. Це забагато? Кредитний ліміт не може перевищувати місячний дохід в скільки разів?
Додано: Чет 14 жов, 2021 21:27
Re: ТАСКОМБАНК
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