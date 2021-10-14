fzhytomyr написав:Так є інші кредитні картки, загальна сума кредитних лімітів 140 тис грн. Прострочок немає. Я не знайшов на УБКІ кредитного рейтингу, Знайшов якийсь показник - ваш рівень контролю кредитної історії 90%. Є сенс зменшити кредитні ліміти на тих картках, де вони мені непотрібні? Наприклад маю 30 приват, і 46 а-банк, можу ними пожертвувати. Не хочеться активно розраховуватися цією карткою своїми коштами за 1% кешбеку коли на інших картках ставки більші. Загалом маю 8 кредиток на загальну суму 140тис. П*ятірка мала стати 9ю. Це забагато? Кредитний ліміт не може перевищувати місячний дохід в скільки разів?
У меня количество кредиток и суммарный кредитный лимит побольше Снижение в данном случае вряд ли что-то даст.
Активное пользование Б5 со своими средствами скорее убедит ТАС, что надо Вам дать лимит.
Что касается 1% на свои - можно ведь рассчитываться ими там, где по другим картам нет кешбэка.
Приват и А-банк у меня тоже лежат на полке, я снизил по Привату до 10-ки, по А-банку - вообще до 8000, но полностью не закрывал...