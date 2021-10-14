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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3751375237533754

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 22:44

  fzhytomyr написав:Так є інші кредитні картки, загальна сума кредитних лімітів 140 тис грн. Прострочок немає. Я не знайшов на УБКІ кредитного рейтингу, Знайшов якийсь показник - ваш рівень контролю кредитної історії 90%. Є сенс зменшити кредитні ліміти на тих картках, де вони мені непотрібні? Наприклад маю 30 приват, і 46 а-банк, можу ними пожертвувати. Не хочеться активно розраховуватися цією карткою своїми коштами за 1% кешбеку коли на інших картках ставки більші. Загалом маю 8 кредиток на загальну суму 140тис. П*ятірка мала стати 9ю. Це забагато? Кредитний ліміт не може перевищувати місячний дохід в скільки разів?

У меня количество кредиток и суммарный кредитный лимит побольше :) Снижение в данном случае вряд ли что-то даст.
Активное пользование Б5 со своими средствами скорее убедит ТАС, что надо Вам дать лимит.
Что касается 1% на свои - можно ведь рассчитываться ими там, где по другим картам нет кешбэка.
Приват и А-банк у меня тоже лежат на полке, я снизил по Привату до 10-ки, по А-банку - вообще до 8000, но полностью не закрывал...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 01:59

Рефінанс - єдине, що дійсно може спрацювати, якщо його досі видають. Усе решта - малоефективне. Склалося враження, що видача КЛ на багато більше залежить від настрою ТАСьки у певний день, ніж від об'єктивних факторів. Якби дали хоч мінімум, то можна було б говорити про розкачку з часом, але ймовірність того, що докинуть від 0 дуже мала. Я б радив закрити та спробувати ще раз за якийсь час.

P.S. рейтинг УБКІ безкоштовно показує у застосунку на телефоні. Лінки на застосунки є на сайті у низу сторінки.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 06:21

Re: ТАСКОМБАНК

  fzhytomyr написав:Так є інші кредитні картки, загальна сума кредитних лімітів 140 тис грн. Прострочок немає.
ТАС из-за наличия кредитных карт в других банках очень и очень неохотно наливает кредитный лимит. Шансы мизерные, да и ещё с такой кредитной нагрузкой.

  fzhytomyr написав:Я не знайшов на УБКІ кредитного рейтингу, Знайшов якийсь показник - ваш рівень контролю кредитної історії 90%.
Насколько я понимаю, то у Вас имеется платная подписка на просмотр кредитной истории. В этом случае кредитный рейтинг тоже можно бесплатно заказать на этой странице или в мобильном приложении УБКИ (там рейтинг доступен бесплатно всем).

  fzhytomyr написав:Є сенс зменшити кредитні ліміти на тих картках, де вони мені непотрібні? Наприклад маю 30 приват, і 46 а-банк, можу ними пожертвувати.
В этот банк желательно заходить без кредитной нагрузки.

  fzhytomyr написав:Кредитний ліміт не може перевищувати місячний дохід в скільки разів?
50..80 %

  klug написав:Рефінанс - єдине, що дійсно може спрацювати, якщо його досі видають.
Там схему поменяли.
MASolomko
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