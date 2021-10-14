fzhytomyr написав:Так є інші кредитні картки, загальна сума кредитних лімітів 140 тис грн. Прострочок немає. Я не знайшов на УБКІ кредитного рейтингу, Знайшов якийсь показник - ваш рівень контролю кредитної історії 90%. Є сенс зменшити кредитні ліміти на тих картках, де вони мені непотрібні? Наприклад маю 30 приват, і 46 а-банк, можу ними пожертвувати. Не хочеться активно розраховуватися цією карткою своїми коштами за 1% кешбеку коли на інших картках ставки більші. Загалом маю 8 кредиток на загальну суму 140тис. П*ятірка мала стати 9ю. Це забагато? Кредитний ліміт не може перевищувати місячний дохід в скільки разів?
У меня количество кредиток и суммарный кредитный лимит побольше Снижение в данном случае вряд ли что-то даст. Активное пользование Б5 со своими средствами скорее убедит ТАС, что надо Вам дать лимит. Что касается 1% на свои - можно ведь рассчитываться ими там, где по другим картам нет кешбэка. Приват и А-банк у меня тоже лежат на полке, я снизил по Привату до 10-ки, по А-банку - вообще до 8000, но полностью не закрывал...
Рефінанс - єдине, що дійсно може спрацювати, якщо його досі видають. Усе решта - малоефективне. Склалося враження, що видача КЛ на багато більше залежить від настрою ТАСьки у певний день, ніж від об'єктивних факторів. Якби дали хоч мінімум, то можна було б говорити про розкачку з часом, але ймовірність того, що докинуть від 0 дуже мала. Я б радив закрити та спробувати ще раз за якийсь час.
P.S. рейтинг УБКІ безкоштовно показує у застосунку на телефоні. Лінки на застосунки є на сайті у низу сторінки.
fzhytomyr написав:Так є інші кредитні картки, загальна сума кредитних лімітів 140 тис грн. Прострочок немає.
ТАС из-за наличия кредитных карт в других банках очень и очень неохотно наливает кредитный лимит. Шансы мизерные, да и ещё с такой кредитной нагрузкой.
fzhytomyr написав:Я не знайшов на УБКІ кредитного рейтингу, Знайшов якийсь показник - ваш рівень контролю кредитної історії 90%.
Насколько я понимаю, то у Вас имеется платная подписка на просмотр кредитной истории. В этом случае кредитный рейтинг тоже можно бесплатно заказать на этой странице или в мобильном приложении УБКИ (там рейтинг доступен бесплатно всем).
fzhytomyr написав:Є сенс зменшити кредитні ліміти на тих картках, де вони мені непотрібні? Наприклад маю 30 приват, і 46 а-банк, можу ними пожертвувати.
В этот банк желательно заходить без кредитной нагрузки.
fzhytomyr написав:Кредитний ліміт не може перевищувати місячний дохід в скільки разів?
50..80 %
klug написав:Рефінанс - єдине, що дійсно може спрацювати, якщо його досі видають.