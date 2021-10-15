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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:30
Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:59
Ще одним негативним фактором є сам факт відкриття нового договору - після цього рейтинг знижується, але з часом (за місяць чи кілька) "відростає". І "глибина занурення" у ліміт теж грає роль. От мій рейтинг впав з високого до середнього після акції ПУМБа зі зняття готівки без комісій, а відкриття ще двох кредиток взагалі поставило його на межу "середньості", хоча у боргах зараз і не глибоко. Думаю, що до зими ці рани мають загоїтися. За Пудрою вам поки дійсно краще було б відправити дружину, якщо є така можливість.
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