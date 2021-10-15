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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:30
Hotab написав:
И как это их надо "використовувати"?
Нажать кнопочку вывода на счёт карты.
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Vorlon
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Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:59
fzhytomyr написав:
Спасибі! Скачав, там написано що він низький, 7 кредитів, немає прострочки
Негативні фактори
Ще одним негативним фактором є сам факт відкриття нового договору - після цього рейтинг знижується, але з часом (за місяць чи кілька) "відростає". І "глибина занурення" у ліміт теж грає роль. От мій рейтинг впав з високого до середнього після акції ПУМБа зі зняття готівки без комісій, а відкриття ще двох кредиток взагалі поставило його на межу "середньості", хоча у боргах зараз і не глибоко. Думаю, що до зими ці рани мають загоїтися. За Пудрою вам поки дійсно краще було б відправити дружину, якщо є така можливість.
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klug
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Додано: Суб 16 жов, 2021 11:06
fzhytomyr залиште Б5 нульовку для валютообміну "за власні", якщо є потреба. Курс - один із кращих для онлайн, з подальшим виходом на віртуальну платівку (відкрийте в додатку). Зняття на касі через менеджера без %.
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stas_rst
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:46
stas_rst написав:
Зняття на касі через менеджера без %.
А знімати можна у будь-якому відділенні,чи тільки там де обслуговуюся?
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Пансер
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:55
Пансер написав: stas_rst написав:
Зняття на касі через менеджера без %.
А знімати можна у будь-якому відділенні,чи тільки там де обслуговуюся?
В любом, на мабилу прийдет СМС-ка с паролем для кассира.
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Amethyst
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Додано: Суб 16 жов, 2021 18:58
Amethyst написав: Пансер написав: stas_rst написав:
Зняття на касі через менеджера без %.
А знімати можна у будь-якому відділенні,чи тільки там де обслуговуюся?
В любом, на мабилу прийдет СМС-ка с паролем для кассира.
Це до 50 К еквівалент у гривні. Якщо більше - менеджер/папірен/каса
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stas_rst
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