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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3752375337543755

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:30

  Hotab написав:И как это их надо "використовувати"?

Нажать кнопочку вывода на счёт карты.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:59

  fzhytomyr написав:Спасибі! Скачав, там написано що він низький, 7 кредитів, немає прострочки

Негативні фактори

Ще одним негативним фактором є сам факт відкриття нового договору - після цього рейтинг знижується, але з часом (за місяць чи кілька) "відростає". І "глибина занурення" у ліміт теж грає роль. От мій рейтинг впав з високого до середнього після акції ПУМБа зі зняття готівки без комісій, а відкриття ще двох кредиток взагалі поставило його на межу "середньості", хоча у боргах зараз і не глибоко. Думаю, що до зими ці рани мають загоїтися. За Пудрою вам поки дійсно краще було б відправити дружину, якщо є така можливість.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 08:42

Дякую вам за поради! Познижую кредитні ліміти на непотрібних мені картках, спробую податися на пудру з меншим кредитним лімітом за п'ятірку. Мені сказали що можуть її видати.

Я теж користувався зняттям грошей кредитних з пумбу. Шкода що цей кредитний рейтинг не показується в історії по хронології часу.
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 11:06

fzhytomyr залиште Б5 нульовку для валютообміну "за власні", якщо є потреба. Курс - один із кращих для онлайн, з подальшим виходом на віртуальну платівку (відкрийте в додатку). Зняття на касі через менеджера без %.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:46

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:Зняття на касі через менеджера без %.

А знімати можна у будь-якому відділенні,чи тільки там де обслуговуюся?
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:55

  Пансер написав:
  stas_rst написав:Зняття на касі через менеджера без %.

А знімати можна у будь-якому відділенні,чи тільки там де обслуговуюся?
В любом, на мабилу прийдет СМС-ка с паролем для кассира.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 18:58

ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  Пансер написав:
  stas_rst написав:Зняття на касі через менеджера без %.

А знімати можна у будь-якому відділенні,чи тільки там де обслуговуюся?
В любом, на мабилу прийдет СМС-ка с паролем для кассира.
Це до 50 К еквівалент у гривні. Якщо більше - менеджер/папірен/каса
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 07:11

Re: ТАСКОМБАНК

fzhytomyr написав:Дякую вам за поради! Познижую кредитні ліміти на непотрібних мені картках, спробую податися на пудру з меншим кредитним лімітом за п'ятірку. Мені сказали що можуть її видати.

Я теж користувався зняттям грошей кредитних з пумбу. Шкода що цей кредитний рейтинг не показується в історії по хронології часу.
Теж свого часу знизив ліміти по кредитках заради Б5. Кредитна історія ідеальна. Нічого не наливають і через рік.
Rimlyanin1
 
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