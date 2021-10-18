Нажать кнопочку вывода на счёт карты.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 жов, 2021 18:30
Додано: П'ят 15 жов, 2021 21:59
Ще одним негативним фактором є сам факт відкриття нового договору - після цього рейтинг знижується, але з часом (за місяць чи кілька) "відростає". І "глибина занурення" у ліміт теж грає роль. От мій рейтинг впав з високого до середнього після акції ПУМБа зі зняття готівки без комісій, а відкриття ще двох кредиток взагалі поставило його на межу "середньості", хоча у боргах зараз і не глибоко. Думаю, що до зими ці рани мають загоїтися. За Пудрою вам поки дійсно краще було б відправити дружину, якщо є така можливість.
Додано: Суб 16 жов, 2021 08:42
Дякую вам за поради! Познижую кредитні ліміти на непотрібних мені картках, спробую податися на пудру з меншим кредитним лімітом за п'ятірку. Мені сказали що можуть її видати.
Я теж користувався зняттям грошей кредитних з пумбу. Шкода що цей кредитний рейтинг не показується в історії по хронології часу.
Додано: Суб 16 жов, 2021 11:06
fzhytomyr залиште Б5 нульовку для валютообміну "за власні", якщо є потреба. Курс - один із кращих для онлайн, з подальшим виходом на віртуальну платівку (відкрийте в додатку). Зняття на касі через менеджера без %.
Додано: Суб 16 жов, 2021 18:46
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 16 жов, 2021 18:55
Додано: Суб 16 жов, 2021 18:58
ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 19 жов, 2021 07:11
Re: ТАСКОМБАНК
Теж свого часу знизив ліміти по кредитках заради Б5. Кредитна історія ідеальна. Нічого не наливають і через рік.
Додано: Вів 19 жов, 2021 10:33
Интересно, у кого-то из форумчан были за последние полгода успешные примеры перекредитования в Тасе? Хочу отправить одного товарища за Б5. Ему реально надо перекредитоваться, просто хочется понять, есть ли шанс.
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