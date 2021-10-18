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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:39
Re: ТАСКОМБАНК
fzhytomyr, так в отделении подали заявку на кредитную линию или как?
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:43
Додано: Вів 19 жов, 2021 18:18
Re: ТАСКОМБАНК
що це за труп із мавзолєя? і нащо він тут нада
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