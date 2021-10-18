RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3753375437553756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:39

Re: ТАСКОМБАНК

fzhytomyr, так в отделении подали заявку на кредитную линию или как?
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3861
З нами з: 08.03.18
Подякував: 446 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:43

  fzhytomyr написав:Rimlyanin1

Проморочивши голову з потрібними / непотрібними їм документами для перевірки кредитним відділом і спілкування з дружиною банк надав мені бажаний ліміт 10 тис.

Ааа, я так понял, эт вы СЛТ служебку накатали, а у него щас оч. хорошее настроение :P :P
Зображення
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 05.05.21
Подякував: 59 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 18:18

Re: ТАСКОМБАНК

що це за труп із мавзолєя? і нащо він тут нада :lol:
Maksi2
 
Повідомлень: 998
З нами з: 18.06.19
Подякував: 273 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3753375437553756
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Valeriy237 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.