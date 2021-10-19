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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:39
Re: ТАСКОМБАНК
fzhytomyr, так в отделении подали заявку на кредитную линию или как?
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:43
Додано: Вів 19 жов, 2021 18:51
Додано: Вів 19 жов, 2021 19:10
Додано: Вів 19 жов, 2021 21:34
саме так.
Сьогодні відкривав депозит на відділенні , акційний.
відкривали.... півтори години. Я геть знудьгувався.
Проблема була в перевірці заявки в Г О , мені втирали, що я десь збігаюся з публічною особою.
Подзвонив 0-800, спитав. що за шняга - кура МЕНЕ ВБИЛА - ваша заявка на розміщення депозиту на розгляду банку , очікуйте, термін очікування до 30 днів.
ДНО пробите. Е в світі мастило для мавшин DLO , а е банк Тігіпича - ДНО
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