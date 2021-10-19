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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 жов, 2021 11:39
fzhytomyr, так в отделении подали заявку на кредитную линию или как?
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MASolomko
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Додано: Вів 19 жов, 2021 21:34
Сьогодні відкривав депозит на відділенні , акційний.
відкривали.... півтори години. Я геть знудьгувався.
Проблема була в перевірці заявки в Г О , мені втирали, що я десь збігаюся з публічною особою.
Подзвонив 0-800, спитав. що за шняга - кура МЕНЕ ВБИЛА - ваша заявка на розміщення депозиту на розгляду банку , очікуйте, термін очікування до 30 днів.
ДНО пробите. Е в світі мастило для мавшин DLO , а е банк Тігіпича - ДНО
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Goodman
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Додано: Вів 19 жов, 2021 22:04
MASolomko написав:
fzhytomyr, так в отделении подали заявку на кредитную линию или как?
Так у відділенні
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fzhytomyr
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Додано: Сер 20 жов, 2021 12:38
А только у меня остатки по картам не показывает ни в веб-версии, ни в мобильном приложении TAS2U?
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Искатель
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:00
Искатель написав:А только у меня остатки по картам не показывает ни в веб-версии, ни в мобильном приложении TAS2U?
Аналогічна ситуація.
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Rimlyanin1
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:09
Изибанк прислал пуш, что "по техническим причинам остаток не отображается, но не переживайте, деньги на месте"
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:16
Rimlyanin1 написав:
Искатель написав:А только у меня остатки по картам не показывает ни в веб-версии, ни в мобильном приложении TAS2U?
Аналогічна ситуація.
Біля 9-00 все було Ок.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:17
Вкладчик1234 написав:
Изибанк прислал пуш, что "по техническим причинам остаток не отображается, но не переживайте, деньги на месте"
Примітно, що з технічних причин прислав він його не усім. З іншого боку, мені залишок показує і у ізі, і у ТАСі.
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klug
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