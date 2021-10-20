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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3753375437553756

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 222
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 11:39

Re: ТАСКОМБАНК

fzhytomyr, так в отделении подали заявку на кредитную линию или как?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:34

Сьогодні відкривав депозит на відділенні , акційний.
відкривали.... півтори години. Я геть знудьгувався.
Проблема була в перевірці заявки в Г О , мені втирали, що я десь збігаюся з публічною особою.
Подзвонив 0-800, спитав. що за шняга - кура МЕНЕ ВБИЛА - ваша заявка на розміщення депозиту на розгляду банку , очікуйте, термін очікування до 30 днів.
ДНО пробите. Е в світі мастило для мавшин DLO , а е банк Тігіпича - ДНО :-)
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:04

  MASolomko написав:fzhytomyr, так в отделении подали заявку на кредитную линию или как?


Так у відділенні
fzhytomyr
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 12:38

А только у меня остатки по картам не показывает ни в веб-версии, ни в мобильном приложении TAS2U?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:00

Re: ТАСКОМБАНК

Искатель написав:А только у меня остатки по картам не показывает ни в веб-версии, ни в мобильном приложении TAS2U?
Аналогічна ситуація.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:09

Изибанк прислал пуш, что "по техническим причинам остаток не отображается, но не переживайте, деньги на месте"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:16

  Rimlyanin1 написав:
Искатель написав:А только у меня остатки по картам не показывает ни в веб-версии, ни в мобильном приложении TAS2U?
Аналогічна ситуація.

Біля 9-00 все було Ок.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:17

  Вкладчик1234 написав:Изибанк прислал пуш, что "по техническим причинам остаток не отображается, но не переживайте, деньги на месте"

Примітно, що з технічних причин прислав він його не усім. З іншого боку, мені залишок показує і у ізі, і у ТАСі.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 16:22

  Goodman написав:Сьогодні відкривав депозит на відділенні , акційний.
відкривали.... півтори години. Я геть знудьгувався.
Проблема була в перевірці заявки в Г О , мені втирали, що я десь збігаюся з публічною особою.
Подзвонив 0-800, спитав. що за шняга - кура МЕНЕ ВБИЛА - ваша заявка на розміщення депозиту на розгляду банку , очікуйте, термін очікування до 30 днів.
ДНО пробите. Е в світі мастило для мавшин DLO , а е банк Тігіпича - ДНО :-)

Оформили швидко ще й видали нову Платівку під депо...от тільки зараз на ній написано #onecard....Вана це вроді СоСо а не Комса.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:19

Як шаидко ТАС опрацьовує поповнення мобільного у додатку? Поповнив о 23.30 статус виконано, а грошей на мобільний не прийшло.
BBC
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